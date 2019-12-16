Борьба за выживание: треть доходов россиян уходит на еду

Россия находится в последней десятке стран по доле расходов семей на продукты питания. Согласно результатам исследования агентства РИА Рейтинг, которые приводит РИА «Новости», жители РФ вынуждены тратить более трети своих доходов на еду.

В 10 регионах граждане тратят на еду более 40% – например, в Ингушетии доля составляет 57,9%, Дагестане – 53,8%. Наиболее низкие траты в Татарстане (21,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Москве (24,5%). На эти показатели влияют, в том числе, цены на продукты, исторически сложившиеся традиции быта.

При этом эксперты отмечают, что в международном рейтинге Россия находится на 31 месте. Меньше всего на еду тратят в Люксембурге (8,4%), больше всего на Украине (50%). В Нидерландах и Великобритании этот показатель составляет 10,6%, в Финляндии 11,7%. Значительно хуже ситуация в Казахстане (47,6%), Молдавии (43,8%), Болгарии (36,5%), Белоруссии (36,3%), Румынии (33,3%) и Литве (31,5%).

Как ранее сообщал «Новый День», согласно данным Росстата, 16% российских семей заявили, что ситуация с питанием у них осложнилась. Чаще об этом говорят неполные, многодетные семьи, а также пенсионеры. Подавляющее большинство респондентов (72,4%) заявило, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 11,1% признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.12.19

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