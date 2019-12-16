Стрельба в московском метро: подозреваемый арестован

В Москве 23-летний молодой человек устроил стрельбу на станции метро «Косино». Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В полиции уточнили, что подозреваемый находился в метро вместе со своей знакомой и в присутствии пассажиров произвел несколько выстрелов в тоннель. Мужчину удалось задержать по горячим следам около станции «Лермонтовский проспект». Он вел себя неадекватно и размахивал предметом, похожим на пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изъятое оружие отправлено на исследование, подозреваемый арестован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.12.19

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