Непубличный проект: «мусорная» схема Москвы оказалась в противоречии с законами

Московская мэрия в атмосфере секретности провела публичное обсуждение территориальной схемы обращения с отходами. Как выяснили СМИ, документ был опубликован на портале мэра и правительства столицы в середине ноября, а в понедельник, 16 декабря, его обсуждение завершилось. Сколько человек приняло участие – неизвестно.

Согласно документу, ссылку на который через поисковик на главной странице портала найти не удалось, мусор из Москвы будут вывозить на полигоны в Калужскую область, где находится экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали и полигон около деревни Бронцы, а также во Владимирскую и Тульскую области. Для этого в столице будут действовать два погрузочно-разгрузочных комплекса – Бойня и Некрасовка. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник уточняет, что Москва за 10 лет отправит в Калужскую область больше 15 млн тонн мусора, а во Владимирскую – около девяти млн тонн.

Скандально известного полигона в Шиесе Архангельской области на схеме нет. При этом издание отмечает, что в департаменте природопользования Владимирской области заявили, что впервые слышат о «мусорном» договоре с Москвой, а в столичной мэрии проигнорировали официальный запрос издания.

Сжигать столичные отходы, согласно документу, планируется на двух действующих мусоросжигательных заводах в Москве и четырех в Подмосковье, которые построит «Ростех». Директор Института экологии Высшей школы экономики Борис Моргунов пояснил «Ведомостям», что сжигание ТКО опаснее для экологии: от мусора остается шлак и зола, класс опасности который намного выше, чем у простых отходов, а кроме того – не исключены выбросы диоксина в воздух. При этом тепло и электроэнергия – не возобновляемые ресурсы, а стоимость их будет выше, чем у обязательных к закупке, следовательно, это увеличит тариф для населения.

При этом своей территориальной схеме столица уже приравняла сжигание мусора к его утилизации, несмотря на то, что пока в федеральном законодательстве это разные понятия: сжигание называется «обезвреживанием», а утилизация предполагает сортировку и вторичную переработку ТКО с получением продукции из вторсырья. В территориальной схеме Москвы такой продукцией стали тепло и электроэнергия, получаемые при сжигании мусора. Однако уже во вторник, 17 декабря, Госдума может внести в федеральное законодательство поправки, которые не только легитимизируют московскую территориальную схему, но и приравняют утилизацию к сжиганию для всей России. Изменения к закону внесены сенатором Алексеем Майоровым, направленным в СовФед парламентом Республики Калмыкия. Ко второму чтению законопроект, предложенный депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, фактически был концептуально изменен, поскольку теперь поправки предлагается внести не только в федеральный закон «Об охране окружающей среды», как это было в первом чтении, но и в законы «Об экологической экспертизе» и «Об отходах производства и потребления».

В этой ситуации получается, что фактически мэрия Москвы провела публичное обсуждение территориальной схемы, которая противоречит федеральному законодательству.

Стоит отметить, что в прошлом году Москва произвела 7,8 млн тонн коммунальных отходов без учета строительных и производственных, а в 2019 году ожидается 8 млн тонн. Прочие отходы добавят к этой цифре еще почти 4 млн тонн в год. Определить единого оператора по обращению с ТКО власти Москвы должны в 2020 году, уточняет издание. Компании достанутся Южный, Новомосковский и Троицкий административные округа, а также все отходы в остальных округах, за исключением тех, что произведут многоквартирные дома – их уже отдали «Хартии» Игоря Чайки, «Спецтрансу» «дочки» «Ростеха» – «РТ-Инвеста», «Эколайн», «МКМ-логистика» и МСК-НТ. По данным «Ведомостей», тариф для оператора составит около 615 рублей за один кубический метр ТКО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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