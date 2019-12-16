Стагнация и удар по вкладчикам: эксперт оценил «аккуратность» ЦБ с ключевой ставкой

Россию ближайшие 3-5 лет ожидает продолжение экономической стагнации. Как считает президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, снижение ключевой ставки ЦБ РФ – мера хоть и позитивная, но не в полной мере отвечает реальной ситуации и принесет негативные последствия для вкладчиков банков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Ключевая ставка, которая последние несколько кварталов-месяцев снижается, это конечно, хороший признак. То, что сегодня ключевая ставка 6,25%, дает позитивные ожидания. Но вы видите, что мы имеем на пятилетний период времени – когда в 2014 году взвинтили ставку, тем самым, заложили стагнацию, которую мы сегодня имеем. Поэтому сегодня, когда мы так медленно и аккуратно выходим из высокой ключевой ставки, надо понимать, что по оценкам ряда наших экономистов, мы уже заложили на ближайшие 3-5 лет стагнацию», – сказал Тосунян.

«Я, с одной стороны, приветствую аккуратность Центрального банка, но аккуратность аккуратностью, но когда все остальные тебя обгоняют, а ты отстаешь и отстаешь… Не случайно весь мир сегодня приблизился к нулевой ставке, а некоторые даже отрицательной. Без стимулирования экономики через финансовый рынок невозможно сегодня развиться», – считает эксперт.

Вместе с тем Тосунян обратил внимание, что рядовые россияне в ближайшем будущем не получат особых плюсов от понижения ставки и даже столкнутся с неприятными последствиями. «Понижения ставок по кредитам будут настолько серьезными, насколько серьезной можно считать понижение ставки рефинансирования на 0,25%. Снижение будет происходить следующим образом – сначала банки будут снижать ставки по вкладам, что вызывает бурю негативных эмоций. И снижают не всегда пропорционально. Только за последние несколько месяцев ставка по вкладам снизилась процента на три. А процент по кредитам за это время снизился на 0,5%-1%», – сказал он.

Эксперт пояснил, что прежде чем снижать ставки по кредитам, банки страхуются по обязательствам, которые ты на себя взяли. «Решения отодвинуты на полгода – год. Банки сначала выжидают, смотрят, надолго ли ЦБ решил снизить ставку. Страх, который мы испытали, когда в конце 2014 года произошел скачок имеет очень долгую память. Вопрос, готовы ли (банки) поверить, что нечто близкое не произойдёт», – подчеркнул Тосунян.

По его оценке, в течение года можно ожидать снижение ставок по кредитам в пределах 1%. «Но в целом, все зависит от особенностей банка», – уточнил он.

Как сообщал «Новый День», 13 декабря Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6,25% годовых. С начала года, когда ставка находилась на уровне 7,75%, ее суммарное снижение составило 1,5%.

Москва, Мария Вяткина

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