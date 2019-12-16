Росстат отчитался о замедлении роста промпроизводства

По итогам ноября промышленное производство в России сохранилось на прошлогоднем уровне с небольшим приростом в 0,3%. В то же время, как следует из сообщения Росстата, по сравнению с октябрем-2019 показатель снизился на 2,5%, а общая динамика за январь-ноябрь демонстрирует повышение на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На временном интервале в 11 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все сферы промышленного производства за исключением водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (снижение 0,2% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,2% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,1% по сравнению с 11 месяцами 2018 года). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0,9% к периоду январь-ноябрь 2018 года», – говорится в сообщении статистического ведомства.

По сравнению с ноябрем 2018 года увеличение объемов производства на 1,4% показала добыча полезных ископаемых. Обрабатывающие производства практически остались на уровне прошлого года (прирост на 0,1%). Электроэнергетика и деятельность по обеспечению газом и паром продемонстрировали результаты аналогичные ноябрю 2018 года. Снижение в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов составило 8,9%.

Примечательно, что прирост добычи природного газа и газового конденсата в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем-2018 составил 7,3%, в том числе производство сжиженного и регазифицированного природного газа выросло на 21,3%. При этом зафиксировано снижение добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа в ноябре-2019 на 0,9% по сравнению прошлогодним уровнем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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