«Мусорную реформу» перевернули с ног на голову: Госдума экстренно приравняла сжигание отходов к утилизации

Сегодня нижняя палата российского парламента в экстренном порядке окончательно одобрила поправки в законодательство о приравнивании сжигания мусора к утилизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции, отказавшиеся поддержать этот документ, заявили, что теперь России угрожают крупные проблемы с экологией, рост онкологических заболеваний и новые вспышки социального протеста.

В частности, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин обратил внимание, что рассмотрение и принятие экстренных поправок, автором которых в электронной системе парламента значится сенатор Алексей Майоров, «перевернули всю перспективу мусорной отрасли с ног на голову». «У нас у входа в Государственную думу стоят люди в пикетах, и возмущаются этой поправкой о приравнивании сжигания мусора к утилизации, – подчеркнул он. – У нас СМИ пишут о более чем 50 тысяч обращений граждан к депутатам Госдумы. У нас уже звучат заявления, что скоро нацпроект «Экология» превратится в проект «Онкология» – если поддерживать только мусоросжигание, а не переработку».

Ионин подчеркнул, что смысл в предложенных поправках есть: действительно, можно отделять от твердых коммунальных отходов (ТКО) все, что можно отправлять на переработку, а так называемые «хвосты» – сжигать. Однако экстренный порядок внесения поправок, которые не были вынесены на широкое экспертное публичное обсуждение, не позволил в новом законе прописать полный механизм исполнения этой нормы.

«Давайте честно – в тех поправках, которые нам экстренно предложили принять, не прописан механизм, – отметил парламентарий, комментируя крупный недочет законопроекта. – [Глава комитета по экологии Владимир] Бурматов говорит о подзаконных актах – слушайте, если такой большой резонанс, какие могут быть подзаконные акты? Тут нужен закон прямого действия, где будет четко прописано, как эти процедуры будут проходить. Иначе вопросов будет больше, и проблем тоже – как и вообще по всей мусорной реформе, которой год скоро исполняется».

В этой ситуации, по мнению Ионина, россияне окончательно перестанут верить законодательной власти, если Госдума будет так легко принимать законы с экстренно внесенными поправками. «Справедливая Россия» не будет голосовать за этот законопроект», – заключил он.

Представители фракции «Единая Россия», как и ожидалось, «экстренный законопроект» поддержали. Правда, депутат Александр Фокин признал, что парламентарии все же выезжают в регионы, и у россиян по этому законопроекту будет много вопросов к своим представителям в Госдуме. В качестве аргумента в пользу законопроекта он привел создание новых рабочих мест на мусоросжигательных заводах, и необходимость выполнения показателей нацпроекта «Экология». «С 3% мы планируем поднять переработку ТКО до 36%, что без таких движений вряд ли можно сделать», – заявил он.

Ранее министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщал, что новый порядок обращения с отходами нужен для принятия единой федеральной схемы обращения с отходами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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