«Иначе в следующем году наступит политический кризис»: Зюганов призвал Путина проявить характер

Россиян перестала волновать стабильность, раскол в обществе только усиливается, что может привести к очень серьезным политическим последствиям. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», предупредил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

«Какая сплоченность может быть, когда миллиардеров становится больше, а бедных не становится меньше? Раскол в обществе только усиливается, – констатировал он. – Избирателей уже не очень волнует стабильность. Посмотрите, что творится во Франции. Думаете, у нас так не будет? У нас если выйдут – то пока они не повесят того, кто их довел до этого состояния, с улиц не уйдут. Надо помнить свою историю».

Как считает Зюганов, сейчас в России сложилась парадоксальная ситуация. «С одной стороны, гигантские ресурсы, 120 трлн «замороженных» средств, с другой – страна продолжает нищать, производство не развивается, а основные фонды стареют. Страна то тонет, то горит, то взрывается», – подчеркнул он.

В этой ситуации лидер КПРФ призвал принять исчерпывающие меры и предупредил о невозможности исполнения послания главы государства при существующем социально-экономическом курсе. «Если он завтра не даст точную оценку, не проявит волю и характер, а он это умел делать в критические моменты, будь то с Крымом, Сирией или другими вещами, связанными с борьбой с терроризмом, то в следующий год, если мы выйдем на те же темпы, провалим полностью его послание, – заявил Зюганов. – А за этим наступит не только финансово-экономический, но и политический кризис».

По его словам, компартия в 2020 году намерена сформировать большой пакет собственных законопроектов. При этом Зюганов в очередной раз указал на крупные проблемы современной России.

«На меня произвела вчера жуткое впечатление очередь за инсулином, когда полумертвый человек, стоящий в очереди, заявил, что он 234-й, и ему не досталось лекарство, которое есть в стране, – возмущенно сообщил лидер КПРФ. – Нас все носом тыкали в колбасные очереди, но когда человек приходит за лекарством, без которого на следующий день он может умереть, и не получает его – за это надо ставить к стенке. Извините, я не злой человек. Надо в экстренном порядке разобраться, как это случилось, тем более, в Питере».

Кроме того, как отметил Зюганов, пока все предпринятые правительством РФ меры не только не смогли остановить вымирание – оно начало набирать темпы. «У нас в этом году потери будут 300 тысяч человек. Мой родной Орел насчитывает 300 тысяч, считай, с лица Родины исчез один такой город. Никаких оснований для массового вымирания людей нет. Это результат реальной политики», – подчеркнул он.

В то же время Зюганов обратил внимание, что в Фонде национального благосостояния скопилось уже больше 8 трлн рублей, а здравоохранение, наука и образование сидят на голодном пайке.

Лидер КПРФ не преминул напомнить и ситуации с «Совхозом им. Ленина» Павла Грудинина, который был выдвинуть от КПРФ на пост главы государства. «Суды, прокуратура, чиновники вороватые, пять раз от бандитов отбились – тут никак, потому что сформировали шайку, которой в истории России не было. При Ельцине такого безобразия не было!» – заявил Зюганов.

Он также напомнил, как пять месяцев судился с миллиардером Олегом Дерипаской после того, как попросил создать комиссию и выяснить, почему российская алюминиевая промышленность уходит в чужие руки. «Я пять месяцев отбивался от судов! 700 акций провели, после это он испугался и отозвал иск», – сообщил Зюганов.

Лидер КПРФ в итоге призвал Госдуму «слышать голос трудящихся» и выразил надежду, что в новом году ситуация в стране все-таки изменится в лучшую сторону.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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