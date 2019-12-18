«Новогодний пропускной»: в центре Москвы во время праздников будет введен особый режим

В период новогодних праздников – с 31 декабря по 5 января – в центральной части Москвы, будет введен особый пропускной режим для граждан – в места проведения торжеств нельзя будет проносить любые напитки и пиротехнику, все эти предметы будут изымать в ходе досмотра.

Вместе с тем через контрольные пункты не смогут попасть пьяные граждане, люди с оружием и предметами, которые могут быть использованы в таком качестве, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Пройти к местам проведения новогодних мероприятий в центре Москвы можно будет через контрольно-пропускные пункты, которые будут расположены на Тверской улице со стороны Пушкинской площади, на Моховой – со стороны Большой Никитской, на улице Большая Дмитровка, у выхода из метро, на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка, на Никольской улице и Ильинке, а также на Москворецкая улице, у храма Василия Блаженного.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий запрещается парковаться, припаркованные машины будет эвакуированы, там также установят заградительные сооружения, исключающие свободный проезд автотранспорта. «Рекомендуем всем желающим принять участие в праздничной программе проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами, а также от поездок на личном транспорте в центральную часть города», – уточнили в ведомстве.

Ранее московская мэрия сообщала, что в связи с проведением новогоднего фестиваля центральные улицы столицы впервые перекроют для проезда транспорта на 10 дней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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