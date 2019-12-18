«Нет оптимизации здоровья!» В Москве депутаты объявили об акции протеста из-за закрытия сразу двух поликлиник

В Москве муниципальные депутаты готовят серию пикетов в знак протеста против закрытия в Замокворечье сразу двух отделений поликлиники, вместо которых будет одно, до которого жителям предстоит добираться около часа. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщила депутат муниципального округа Замоскворечье Вера Леонова.

«В четверг, 19 декабря, муниципальные депутаты и активные жители района Замоскворечье проведут одиночные пикеты за сохранение районных поликлиник. Под угрозой закрытия – две старые поликлиники района», – уточнила народный избранник.

Серия одиночных пикетов начнется в 14 часов около входа в филиал поликлиники в Большом Татарском переулке, где по очереди будут находиться несколько муниципальных депутатов и районных активистов. Они будут стоять с плакатами «Поликлиника в пешеходной доступности – не роскошь, а необходимость», «Нет переводу поликлиники за Садовое кольцо» и «Мы против оптимизации здоровья».

Речь идет о закрытии детского и взрослого филиалов поликлиники №68 в Большом Татарском переулке, 4 и на Космодамианской набережной, 46/50 стр.1. Согласно планам чиновников, отделения будут размещены в одном здании в Большом Строченовском переулке.

При этом на странице самой поликлиники №68 в соцсети «Вконтакте» отмечается, что работать в новом здании будут те же медики, что и ранее в двух филиалах, а дополнительный набор врачей выглядит преждевременным. «Дополнительный набор сотрудников будет производится по мере прикрепления новых пациентов после переезда филиала. Планируется увеличить не только количество участковых врачей, но и специалистов: эндокринологов, неврологов, офтальмологов», – говорится в сообщении. Из этого ответа жители района сделали вывод, что на самом деле для существующего количества пациентов увеличивать мощность и возможности поликлиники чиновники не собираются.

Недовольные оптимизацией поликлиник москвичи подчеркивают, что теперь дорога до нового корпуса будет занимать у жителей второго округа Замосковоречья примерно 50 минут пешком – а прямого транспортного сообщения там нет. Между тем, в подобные учреждения вынуждены обращаться, как правило, те, кто страдает от различных заболеваний, пенсионеры и мамы с колясками, которым будет крайне трудно добраться до необходимых врачей и получить гарантированную государством помощь.

«Летом муниципальные депутаты обращались в департамент здравоохранения с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию, но не получили ответа, – рассказала Вера Леонова. – Сейчас они собирают подписи в защиту действующих поликлиник и направляют обращения в органы власти».

Петиция со сбором подписей за сохранение поликлиник в Замоскворечье размещена в интернете, ссылки на нее регулярно публикуются в группах района в соцсетях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.19

«Новогодний пропускной»: в центре Москвы во время праздников будет введен особый режим. / Медведев в Госдуме оказался в роли Деда Мороза: вручил депутатам награды. / «Вам нужны избиратели-пьяницы, наркоманы и уголовники!..» Жириновский отказался голосовать за собственный законопроект. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»