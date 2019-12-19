Путин признал проблему с зарплатами врачей и назвал увеличение тарифа ОМС «не самым лучшим решением»

Для решения проблем в сфере медицины не нужно менять саму модель здравоохранения в России и увеличивать уровень тарифа обязательного медстрахования (ОМС). Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, требуется предпринять ряд других мер, в частности, речь может идти о единой базовой ставке оклада для медиков.

«Модель [здравоохранения] лучше не трогать, она у нас развивается в целом удовлетворительными темпами, хотя проблемы существуют, – заявил глава государства. – Одна из них – уровень заработной платы. Но он в медицине даже повыше, чем в других социальных сферах».

Президент отметил, что в целом показатели по заработной плате врачей, которые были поставлены в указах 2012 года, выполнены. «Правда, не могу не согласиться, это все же усредненные цифры», – сказал Путин, отметив, что огромная разница между зарплатой главврачей и рядовых медиков, действительно, является серьезной проблемой, которую необходимо решать.

Как считает президент, самое простое решение заключается в увеличении тарифа ОМС. «Или внутри тарифа что-то изменить. Но обращаю ваше внимание на то, что внутри тарифа менять уже почти нечего, 70% и так идет на зарплату, – отметил Путин. – Если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, то денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование. Поэтому второй способ – просто увеличить тариф. Можно так сделать? Можно, но это ляжет в конечном итоге на всю экономику, потому что оператор экономической деятельности должны будут за это заплатить, и приведет к удорожанию товаров в целом и просто инфляции. Увеличение той зарплаты, которое станет возможно, будет съедено инфляцией. Наверное, это не самый лучший вариант».

Глава государства пояснил, что есть и другой способ решения этой проблемы. «Первое, что надо сделать – избавиться от несправедливой дифференциации [между зарплатами главврачей и рядовых медиков], – сказал Путин. – Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада, она в регионах у нас разнится от 30% до 50%, нужно сделать ее единой по всей стране».

Кроме того, как указал президент, нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам – в том числе за количество принятых больных, количество выездов, при этом не снижая надбавки за работу в особых условиях.

«Если это все привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что может измениться, – заявил президент. – Но конечно, этого недостаточно – нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработной платы в социальной сфере, и прежде всего в медицине».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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