Путин пообещал медицине полтриллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин анонсировал масштабные финансовые вложения в отечественную медицину. На большой ежегодной пресс-конференции глава государства заявил, что дополнительно к текущим расходам на первичное звено медицины будет выделено 550 млрд рублей.

«Я бы хотел два слова сказать о наших мероприятиях в области первичного звена – договорились выделить к этим средствам дополнительно к текущим расходам на медицину 550 млрд рублей, – сообщил Путин. – Деньги, в основном, пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта».

Кроме того, как сказал президент, на эти средства планируется привести в нормальное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования.

«Я очень рассчитываю на то, что в короткий промежуток времени нам удастся реализовать эти планы, – подчеркнул Путин. – А вторая часть, она в национальном проекте заложена, там тоже есть деньги на первичное звено, но основные средства идут на борьбу с онкологией».

Глава государства пояснил, что в России уже достигнуты неплохие результаты в области борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями, с туберкулезом, сократилась детская смертность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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