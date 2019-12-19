«Это логично». Путин поддержал идею выходного 31 декабря

Инициатива сделать 31 декабря официальным выходным днем в России логична. Об этом сегодня на большой ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности такого решения.

«Может быть, пора сделать 31 декабря выходным, например, за счет рабочей субботы? Все равно в этот день никто по-настоящему не работает. Мы спокойно сможем подготовиться к празднику. Наши жены вам спасибо скажут», – задал вопрос один из журналистов.

«Лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам. Это будет укреплять семью, – отреагировал Путин. – Семья – ячейка общества».

Идея сделать выходным днем 31 декабря логична, отметил также глава государства. «Я с аргументами, которые вы привели, полностью согласен, это просто лежит на поверхности, – сказал Путин. – Но нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года, я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31 они объявляют нерабочим. Я могу это только поприветствовать, если они сочли это возможным».

Как считает президент РФ, 31 декабря может стать выходным днем за счет переноса другой «красной» даты, однако «надо спокойно это все проанализировать, чтобы не нанести ущерб нашим садоводам и огородникам, чтобы у них не отбирать день в мае, когда все люди занимаются огородами».

«Это можно решить в спокойном рабочем режиме. Подумаем», – пообещал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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