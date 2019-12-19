Путин рассказал о третьей мировой войне и «союзе» с Китаем

У России нет военного союза с Китаем, и создавать его не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Японии о расстановке военных сил, «зеркальном ответе» и возможности третьей мировой войны. «Может быть, вы в ближайшее время выступите с всеобъемлющей мирной инициативой?» – предложил он.

«Типун вам на язык! «В предстоящей ядерной войне», – процитировал его президент и с недоумением добавил: «Что вы такое говорите?!…»

«Это не мы сказали, что США договаривается с Японией о размещении ракет средней дальности, – парировал Путин. – Это же из ваших источников прозвучало, из американских. Как мы можем это не учитывать, в том числе в контексте островов. Где у нас гарантия, что завтра на этих островах не появится новая ударная система американского оружия. Это же не может не быть предметом нашего обсуждения. Элементарная формальная логика об этом говорит».

Глава государства подчеркнул, что Россия ищет выход совместно с японским руководством, с которым сложились «добрые, доверительные отношения». Пока решение не найдено, отметил он, «но самое главное в том, что мы хотим его найти, это решение».

«Я уже говорил, моим японским друзьям это понравилось – это должна быть ничья, говоря языком дзюдо», – сказал Путин.

Он также заверил, что России нет военного союза с Китаем, и создавать его не планируется. При этом глава государства обратил внимание, что союз в Восточной Азии пытаются создать другие страны: США, Япония, Южная Корея. «Мы это видим. Считаем это контрпродуктивным. Ни к чему хорошему это не приведет, – заявил Путин. – Но наше сотрудничество с Китаем развивается, в том числе, в сфере оборонных технологий. Китай сегодня тоже высокотехнологичная страна, но есть вопросы, которые требуют времени, и большого, для реализации тех или других проектов. Я думаю, что Китай и сам в состоянии создать систему раннего предупреждения о ракетном нападении, но с нашей помощью он сделает это быстрее».

Президент РФ подчеркнул, что такие действия России «качественным образом повлияют на обороноспособность нашего стратегического партнера», однако речь идет не о системе нападения, а о системе раннего предупреждения о ракетном нападении. «Эта система работает, когда на вас нападают. Это чисто оборонительная система. Это правда. Такими системами пока обладают только США и Россия. Но это система, которая не подталкивает к агрессии, а направлена на защиту своей собственной территории», – сказал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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