Путин: Дальнейшее повышение пенсионного возраста даже не обсуждается

Дальнейшего повышения пенсионного возраста в России не предвидится, а индексации пенсий продолжатся и после 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Юлии Измайловой из Пензы.

«Пенсионеры переживают. Индексация пенсий выше уровня инфляции в федеральном законе прописана только до 2024 года, – отметила представитель прессы. – Что будет дальше, кто гарантирует пенсионерам дальнейшую индексацию, и не придется ли для этого снова повышать пенсионный возраст в стране?»

«Нет. Я уже сказал, никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается, – заверил глава государства. – А все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров никак не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать пенсии».

Путин подчеркнул, что в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%. «А инфляция сейчас 3,25% то есть темпы индексации будут в два раза выше, чем инфляция, – отметил Путин. – Это в известной степени выполнение тех обещаний, которые даны были раньше. И после того, срока который вы назвали, индексации будут безусловно продолжаться».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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