Жестокое убийство в Подмосковье: двое мужчин вынесли третьего из торгового центра в нескольких сумках

В Подмосковье задержанные двое мужчин по подозрению в жестоком убийстве и расчленении трупа ювелира из Одинцова. В ближайшее время обоим будет избрана мера пресечения.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета, труп мужчины был обнаружен на берегу реки Руза около деревни Шорново Рузского городского округа 13 декабря. У тела не было головы и кистей рук. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Убийство».

Следователям и полицейским удалось установить личность убитого: им оказался 53-летний частный ювелир. Родственники ничего не знали о нем с 24 ноября. Оба задержанных подозреваемых – москвичи, 1966 и 1980 годов рождения, знакомые убитого.

По версии следствия, 24 ноября ювелир приехал в Москву и пришел в торговый центр к своим знакомым. Во время разговора на почве старого скандала произошла ссора, и один из мужчин убил ювелира ножом. Решив избавиться от тела, преступники расчленили тело и сложили его в сумки, после чего вынесли из торгового центра и отвезли в Рузу, где бросили берегу реки.

Следствие назначило несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, генетическую, трасологическую, одорологическую и дактилоскопическую. «В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», – уточнили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.19

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