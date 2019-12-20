Дмитрий Демушкин исключен из официального списка экстремистов

Известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, возглавлявший ранее запрещенные в России националистические организации «Русские» и «Славянский союз», исключен из списка организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Националист получил статус «исключенный» из перечня после его обращения в Росфинмониторинг. Как пояснил сам националист, «данный список – это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений, человека ограничивают в любых переводах денежных средств». «Я находился в нем долгие годы, не будучи осужденным ни одним судом, я оказался в данном списке после того, как добился реабилитации по двум уголовным делам», – пояснил Демушкин «Интерфаксу».

Он напомнил, что Тверской суд обязал Министерство финансов выплатить ему компенсацию за незаконное уголовное преследование по 282 статье УК РФ и 212 статье УК РФ. «Более двух лет Главное следственное управление расследовало нелепое дело о призывах к массовым беспорядкам и разжигании розни и вражды, не имея даже состава преступления. Меня просто два года держали под следствием, ограничивая мои передвижения, четырежды продлевая его за подписью руководства Следственного комитета РФ», – подчеркнул Демушкин.

Нагатинский суд Москвы 25 апреля 2017 года приговорил Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах возбуждения ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК РФ), несмотря на абсурдность обвинений. Суд и следствие установили, что в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей две фотографии с баннерами согласованного с властями «Русского марша», на которых неожиданно были выявлены признаки экстремизма. Мосгорсуд 17 июля 2017 года признал приговор законным и оставил его без изменений. В феврале текущего года Демушкин вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи УК РФ о «возбуждении ненависти и вражды».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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