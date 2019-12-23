Волна «минирования»: власти Москвы опасаются паники

Московские власти призвали не паниковать по поводу массового «минирования» школ и детских садов. Такое обращение опубликовал заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

«В последнее время участились случаи звонков о ложном минировании образовательных моментов. Это, безусловно, вызывает напряжение. Я думаю, что именно это напряжение было целью тех, кто организовывать подобные атаки», – сказал Молев.

Он отметил, что «частотность такого рода происшествий влияет на учебный процесс и мешает ему», и подчеркнул, ребенок должен знать несколько правил в таких экстренных ситуациях: слушать учителя или воспитателя, не паниковать, но действовать быстро, держаться вместе с классом. «Если мы будем следовать этим простым правилам, я думаю, мы преодолеем эту непростую ситуацию. Главное помнить, что безопасность детей – главная задача», – заключил Молев.

Как сообщал РИА «Новый День», волна «минирования» началась в столице 28 ноября. За это время в Москве было эвакуировано порядка 500 тысяч человек, проверки затронули более 3,6 тысячи объектов. Чаще всего поступают сообщения о бомбах в судах, ТРЦ, метро, школах, больницах и других объектах. Ни одно сообщение не подтвердилось.

По данным источников, волна минирования достигла своего пика 19 декабря, когда из-за сообщений о минировании проверяли не менее 1 тысячи объектов – все станции метро, более 20 больниц и поликлиник, несколько аэропортов, 12 судов, а также в школы и детсады. Подавляющий объем проверок пришелся именно на учебные и детские дошкольные учреждения. Было эвакуировано около 170 тысяч человек.

Последние угрозы поступили 20 декабря – злоумышленники «заминировали» получили более 10 школ. Из учебных заведений эвакуировано 3 тысячи человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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