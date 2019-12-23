Тревожная ситуация: Россия зависла в стагнации

Российская экономика зависла в зоне экономической стагнации и нарастающих рисков из-за слабого внутреннего спроса. Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», содержатся в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном экспертами Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Экономисты обратили внимание, что в ноябре этого года Сводный опережающий индекс (СОИ) остался в отрицательной области (-0,7%). При этом Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) в октябре резко снизился с 56,6% до 51,0% и приблизился к критическому уровню 50%.

Наиболее проблемным в октябре оказался сектор платных услуг, где индекс РЭА составил 36,6%, отмечают эксперты. Неустойчивость также была зафиксирована в строительстве (41,5%) и оптовой торговле (41,5%). В то же время розничной торговле (72,0%) и в промышленности (63,4%) по сравнению с прошлым годом конъюнктура заметно улучшилась.

РЭА в разрезе федеральных округов вскрыл «тревожную ситуацию» в Северо-Западном (значение РЭА – 40,0%), Уральском (45,0%) и Центральном (47,8%) федеральных округах. В остальных округах показатель оказался в диапазоне от 50,0% (Сибирский федеральный округ) до 60,0% (Северо-Кавказский федеральный округ).

«В целом риск продолжения стагнации – в ее региональном аспекте – остается актуальным: в большинстве субъектов федерации не наблюдается ни бурного роста экономической активности, ни ее фронтального спада», – говорится в докладе.

По оценкам экспертов, наибольший риск для российской экономики по-прежнему связан со значительным снижением новых заказов на производство продукции, за которым стоит застарелая слабость внутреннего спроса. Кроме этого, среди главных причин «застоя» – падение нефтяных цен.

«На рынке господствуют ожидания дальнейшего снижения цен на нефть в связи с замедлением роста мировой экономики, и это само по себе создает для российской экономики дополнительные риски», – подчеркнули авторы доклада. Еще одной опасной тенденцией эксперты назвали сокращение новых заказов на производство промышленной продукции. «Единственным показателем, внесшим в ноябре заметный положительный вклад в динамику СОИ, был фондовый индекс, одним из факторов роста которого может быть снижение уровня процентных ставок», – отмечают экономисты.

«Несмотря на некоторые позитивные сигналы (снижение ставок, рост акций), экономика России все еще остается в зоне риска, что связано, прежде всего, с отсутствием признаков стабильного роста внутреннего спроса», – заключили эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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