Ситуация критическая: бездействие минтранса РФ грозит сорвать новогодние рейсы авиакомпаний

Программы авиаперевозок в новогодние праздники оказались на грани срыва в результате отсутствия решений министерства транспорта РФ по использованию авиакомпаниями порядка 30 самолетов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиаперевозчиков, включая S7, Utair и «Уральские авиалинии».

Глава АЭВТ Владимир Тасун направил соответствующее письмо в адрес заместителя министра транспорта РФ Александра Юрчика. В обращении, которое датировано 20 декабря, сложившая ситуация оценивается как критическая.

«По обращениям авиакомпаний речь в текущий момент идет о 27-30 ВС (воздушное судно, – прим.ред.). Данные ВС заранее планировались авиакомпаниями для выполнения программ полетов в период новогодних праздников. Невключение такого большого количества ВС в Приложение к соответствующим Соглашениям делает невозможным их включение в Сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников», – говорится в письме и подчеркивается, что все необходимые документы были представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации.

Тасун просит Юрчика «во избежание массовых срывов программ перевозок в период предстоящих праздников» поручить департаменту минтранса РФ решить эту проблему.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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