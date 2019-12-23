Риски-2020: России грозит рост протестных настроений

В новом году Россия может столкнуться с ростом протестных настроений. Как считает политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август, оппозиция на фоне недовольства населения будет готова подогревать ситуацию, чтобы набрать политические очки.

«Главный риск – риск социальных протестов и того, что кто-то будет их подогревать и на этом строить свой политический капитал. Существует опасность, что в следующем году оппозиционные силы будут пытаться подогреть ситуацию недовольства», – сказала Август в комментарии РИА «Новый День».

Как считает эксперт, в центре внимания будут последние реформы, проведение которых вызывает негативные эмоции россиян. «Нынешние реформы откликаются на проблемы, которые тянутся за нами еще с Советского союза. Мусорная реформа и пенсионная реформа не были придуманы, чтобы удивить население – это решение застарелых вопросов. Это как лечить радикулит, который еще 70 лет назад был в хроническом состоянии. Понятно, что это очень удобные мишени. Они (представители оппозиции) будут говорить, что никогда бы такого не допустили, не предлагая никаких решений, где взять деньги и куда девать мусор», – отметила Август.

При этом она обратила внимание, что сами представители власти зачастую усугубляют ситуацию. «Опасность основана и на том, что, к сожалению, многие представители региональных властей так и не научились выстаивать диалог с населением. До сих пор многие прячутся за высокими дверями и считают, что «само рассосётся». Нет, само не рассосется никогда. Обязательно нужно вступать в диалог, выстраивать искреннюю и понятную коммуникацию. Потому что люди не идиоты – когда с ними нормально говорят, они понимают. Президент об этом говорил на своей пресс-конференции», – подчеркнула эксперт.

По ее оценке, отсутствие диалога уже повлекло для власти ряд последствий. «У нас получилось так, что получив какие-то победы в регионах случайным генератором, оппозиция очень на этом оживившись. Я хочу отметить, что эти победы никоим образом не относятся к самой оппозиции. Это стремление людей показать власти, что они не всем довольны. Если бы у нас была партия «Зайчиков» и партия «Любителей горького шоколада» – они бы точно так же получили бы эти места. Это произошло не потому, что у них лучше идеология, а потому что нужно другое отношение к тому, что происходит в стране. И люди тем самым это показали. Плюс вечное желание показать «кузькину мать» тем, кто сейчас у власти», – считает Август.

По ее мнению, внешняя обстановка для России в следующем году не несет новых рисков. «Холодная война» – это даже не риск, это ситуация, в которой мы живем. Наши западные «партнеры» пытаются представить нас агрессорами, вселенским злом – это реальность, в которой мы существуем. Главное – стране и дипломатическому корпусу посредством больших массовых событий доказывать, что это не так», – сказала эксперт.

«Мы видели, как люди прекрасно реагировали на Чемпионате мира, как у них падали шоры с глаз. Значит – нужно продолжать такую работу, политику открытости. Регионам хорошо отработать по въездному туризму – чем больше о нас будут знать, тем больше с ними будут дружить – люди мы хорошие», – добавила Август.

Как считает эксперт, экономическое давление, которое испытывает Россия из-за сложной внешнеполитической ситуации, уже не представляет особую угрозу. «Мне кажется, никакие санкции нам не страшны совершенно. Первые несколько лет нас закалили. В каких-то сферах мы уже ни от кого не зависим. Сыроделы прекрасно себя чувствуют, на это потребовалось время, но сейчас сфера уже закрыта. Точно также во многих сферах мы стараемся полагаться на себя. Это все неприятно, но мы стали сильнее», – заключила Август.

Москва, Мария Вяткина

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