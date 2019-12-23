Россиянам грозит погружение в нищету: эксперт назвал главные риски в 2020 году

В 2020 году главные опасности для жителей России кроются в продолжении антисоциальных реформ правительства РФ и дальнейшем падении реальных доходов. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Самый главный риск – экономика, что все больше людей будут становиться бедными. У нас ежегодно падают реальные доходы населения. Опасность заключается в том, что они упадут еще и окажутся ниже прожиточного минимума, и еще больше людей скатятся в нищету», – сказал эксперт.

По его мнению, кризис рискует усугубиться, если власть продолжит антисоциальный курс. «Грозит нищета бедность и деградация социальной сферы – уничтожение медицины и так далее. Может быть, власть решит, что нужно еще что-то отобрать у нас, и будет продолжение антисоциальных реформ. Какую-нибудь очередную пенсионную реформу придумают», – предположил Федоров.

Он не исключил, что такие действия власти могут повлечь нарастание протестов. «Ситуация ухудшается, и то, что происходит в регионах, может сдетонировать новые протесты», – подчеркнул он.

Вместе с тем, как полагает Федоров, в 2020 году может увеличиться риск террористических актов. «Как показывает практика, ситуация в этом отношении взрывоопасная», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.12.19

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