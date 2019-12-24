Беспорядки и манипуляции: в 2020 году России грозит «гонконгский сценарий»

В 2020 году Россия рискует подвергнуться манипулятивным технологиям, которые сейчас отрабатываются в Гонконге, где проходят массовые протесты. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов.

По его оценке, при прогнозировании возможных рисков в 2020 году, важно учитывать события, которые развернулись в этом году в Гонконге. «Интересно, что происходит в Гонконге – появились новые инструменты расшатывания ситуации, провоцирование и поддержание высокого уровня гражданских беспорядков. Я не думаю, что они (заинтересованные внешние акторы) эту модель отрабатывают на Гонконге, чтобы им же и ограничится. Так или иначе, те, кто этим занимается, попробуют ее на других площадках – возможно, у нас, возможно, где-то еще. Но из Гонконга они выжали почти все, что можно» – обратил внимание Максимов.

По его мнению, внутренняя ситуация в России будет в большей степени продолжением тех трендов, которые заметны сейчас. «С точки зрения электоральной – никаких серьезных выборов на будущий год не планируется, никаких электоральных детонаторов не заложено», – считает эксперт.

«С экономической точки зрения – санкции ужесточаются потихонечку… Тут главная проблема, насколько государственная машина сможет эффективно будет противодействовать санкциям, и насколько «Газпром» сможет себя в той или иной степени реабилитировать после того, что у нас случилось с Украиной. Когда оказалось, что мы Украине должны по всем газовыми вопросам – все проиграли и отдали кучу денег, в перспективе, видимо еще больше отдадут. Я думаю, будет серьезное разочарование и серьезный вопрос к энергетической сфере и правительству в целом по этой тематике. Серьезным трендом это вряд ли станет, хотя может повредить», – заключил Максимов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.12.19

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