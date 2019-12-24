«Баррикады гражданской войны» и интервенция НАТО: российская элита ведет страну к катастрофе

В 2020 году Россия рискует погрузиться в гражданскую войну, где по обе стороны баррикад окажутся вооруженные силовики. Как считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, подобная дестабилизация чревата для страны вооруженным вторжением НАТО. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

«Основные риски для России носят внутренний характер. Они связаны с дальнейшим обострением отношений между властью и народом, что порождается тем, что власть, по всей видимости, исчерпала экономические рычаги купирования конфликтных настроений в обществе. Она (власть) вынуждена идти на крайне непопулярные экономические меры, при том, что духовные меры сохранения своего влияния она утратила намного раньше. Это – итог 2019 года и тенденция будущего», – сказал Сивков.

По его словам, в результате власти будут делаться ставку на силовой инструмент. «Сейчас они пытаются им пользоваться, пока это получается. Но должен заметить, что у властных структур России не хватает ни таланта, ни ума, чтобы понять простую вещь – для того, чтобы силовые структуры были надежной опорой, им нужно хорошо платить. Не понимая этого, власть идет на то, чтобы заморозить пенсии военным, военнослужащим и сотрудниками МВД. В этих условиях риск того, что в результате возникновения социальных потрясений власти нечем будет купировать конфликты, очень серьезный», – считает эксперт.

По его оценке, это чревато развитием очень серьезного, неконтролируемого, внутреннего, вооруженного конфликта. Сивков пояснил, что часть силовиков останется на «стороне» власти, другая – поддержит народ, как это бывало и в предыдущие периоды истории. «Властные олигархи и элита демонстрируют неспособность пожертвовать малым для сохранения страны, стабильности и безопасности даже собственных капиталов. Они ведут страну к катастрофе», – прогнозирует эксперт.

Сивков считает, что эта ситуация ведет к еще одному серьезному риску. «Это (внутренний конфликт) будет означать высокую степень риска разрушения страны или утраты управляемости и, как следствие этого, неизбежного вторжения войск НАТО, которые сейчас готовятся», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.12.19

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