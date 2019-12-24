Замначальника балашихинского ГИБДД попался на взятке

В Подмосковье отправлен под арест заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское». Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в получении взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с апреля 2015 по февраль 2018 года полицейский получал от генерального директора фирмы как лично, так и посредством переводов на счета банковских карт денежные средства в общей сумме не менее 250 тысяч рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности, связанной с содержанием дорожной и уличной сети Балашихи.

В отношении генерального директора фирмы возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ). Он допрошен в качестве подозреваемого.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.19

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