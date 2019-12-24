Запас прочности стремительно истощается: Россия рискует получить непрогнозируемые проблемы

В 2020 году рецессия мировой экономики и политический застой являются главными факторами риска для России. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, ситуацию усугубляет ухудшение социально-политической ситуации на фоне нерешенной проблемы транзита власти. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

«Если говорить о внешних факторах, то это возможность мировой экономической рецессии, которая, по всем прогнозам, ожидалась еще осенью этого года и формально не началась, хотя все признаки имеются», – сказал Кагарлицкий.

Внутренним риском, как считает политолог, является политика власти, направленная на сохранение «стабильности» любой ценой. «Обстановка накаляется, социальные и экономические условия меняются и ухудшаются, и просто психологическое состояние меняется к худшему не только в обществе, но и среди элит, а власти упорно не желают с этим считаться и делают вид, что ничего не произошло, не происходит и не может произойти. Это очень опасно, потому что подобные ситуации существует риск срыва в неконтролируемые события», – подчеркнул эксперт.

С его точки зрения, такая линия действий неминуемо приведет к краху. «Если вы хотите проводить политику более-менее управляемых перемен – это одна история, а если вы хотите предотвращать перемены любой ценой, когда они неизбежны – рано или поздно это приводит вас к краху. Как это произойдёт, в 20-ом году или позже, сказать невозможно. Вероятно, у них есть определённый запас прочности, но они его стремительно растрачивают. Это может начаться в любой момент», – считает Кагарлицкий.

В этой связи политолог также выразил уверенность, что вопрос о транзите власти становится «психологически невыносимым» для всей страны, включая самого президента Владимира Путина. По его оценке, эта проблема, вероятнее всего, будет решена в течение ближайших полутора лет.

«Я думаю, досрочные выборы давно запланированы. Другой вопрос, что их конкретный сценарий и кандидат, под которого нам все это собираются представить, еще не готов. Поэтому, я думаю, они взяли паузу на год-полтора, чтобы все это изготовить. Но по любому раскладу, это все не может физически терпеть до 2024 года. Постараются решить раньше. Помимо всего прочего, это становится психологически невыносимо. Вопрос о транзите был поставлен в 2008 году и до сих пор не решен. Прошло 12 лет практически – это невыносимо для всех, включая даже самого Путина», – подчеркнул Кагарлицкий.

Вместе с тем политолог уточнил, что любая непредвиденная ситуация для России очень опасна. «Власть сейчас действует принципу «все, что можно предсказать – можно предотвратить». Поэтому наиболее важные события будущего года – те, которые никто не ожидает», – заключил Кагарлицкий.

Москва, Мария Вяткина

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