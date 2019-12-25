Россия рискует окончательно потерять Белоруссию

В 2020 году Россия рискует остаться в одиночестве на международной арене и окончательно «потерять» Белоруссию как союзника. Как считает известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, отстраненность от мирового пространства повлечет за собой все большее «закручивание гаек» внутри страны и ужесточение репрессивного механизма в отношении инакомыслящих. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

«Могут быть и внутренние риски, и внешние. И там, и там мы в 2020 году можем получить большие перемены», – сказал Демушкин.

Он отметил, что конфронтация России с Западом продолжается и даже такие союзники, такие как Белоруссия, отдаляются. «Мы видим, что сейчас идет обострение отношений с Европой и Америкой. Продолжается конфронтация, война санкций, жесткие заявления. Даже видим, что постоянный союзник – Белоруссия – уже делает резкие заявления, что не допустит вмешательства в свой суверенитет. Белоруссию мы уже теряем как партнера», – подчеркнул Демушкин.

По его оценке, Москва потеряла многих партнеров, на которых можно положиться. «У России, кроме как Венесуэлы, разгромленной Сирийской республики, может быть, Осетии и Северной Кореи – нет партнеров. Со всеми остальными странами, даже тем, кто входит в БРИКС, отношения сложненькие. Так что друзей у России практически не остается», – сказал он.

Как полагает политик, такая ситуация влечет за собой внутренние риски для России. «Мы это воспринимаем как большую угрозу – чем хуже будут отношения России со всем остальным миром, тем хуже будет оппозиции, журналистам и людям, которые выражают свою позицию здесь. Я думаю, это (осуждение мировой общественности) единственное, что еще связывает от жёстких посадок и репрессий. Чем дальше российское руководство будет идти на конфронтацию с Западом, тем меньше оно будет оглядываться на демократические ценности, права и свободы. Чем хуже будет внешнеполитическая обстановка, тем жестче будут посадки и преследования в самой России», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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