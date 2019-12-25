Путин не уверен, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему

Большинство россиян не ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, «об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны».

«Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, – это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», – сказал Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

В числе других сфер, где не удалось достичь запланированного, глава государства назвал ухудшающуюся демографическую ситуацию. «Снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось», – подчеркнул Путин.

При этом глава государства призвал чиновников не заниматься подгонкой результатов работы под запланированные показатели. «Любые попытки подогнать показатели (по национальным проектам), чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужно, вредно и недопустимо», – отметил Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.19

Правительство Медведева утвердило новый план распродажи России. / Девочку, которую избивала родная тетя, выписали из больницы. / Россия рискует окончательно потерять Белоруссию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»