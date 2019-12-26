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Четверг, 26 декабря 2019, 13:15 мск

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В Москве задержан Алексей Навальный

В московском офисе Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального проходит обыск, сам оппозиционер задержан.

По данным «Медиазоны», в ходе спецоперации силовики заклеили камеры на входе в ФБК. Сотрудники фонда отказались впускать сотрудников правоохранительных органов, после чего силовики начали пилить дверь. Менеджер проектов ФБК Алексей Волков в соцсетях сообщил, что прямо накануне была заблокирована карта Сбербанка, на которую Фонд принимал пожертвования. «Ну, то есть все действия очень синхронизированы», – уточнил он.

Войдя в офис, силовики задержали Навального. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила в твиттере, что политик не оказывал сопротивления. Проводится обыск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,