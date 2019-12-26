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Четверг, 26 декабря 2019, 14:33 мск

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В Москве совершено нападение на подполковника Росгвардии

Сотрудник пресс-службы Росгвардии Александр Кудрявцев был избит двумя неизвестными – нападение было совершено, когда сотрудник силового ведомства выходил из дома, передает «Интерфакс».

Как сообщается, инцидент произошел в субботу, 21 декабря, около 8 часов утра. Подполковник был в гражданской одежде. В пресс-службе Росгвардии уточнили, что Кудрявцев, который отделался ушибами мягких тканей лица, сумел дать отпор напавшим и запомнил их приметы.

Как отметил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, в Росгвардии происшествие с работой Кудрявцева не связывают. Оба мужчины уже задержаны.

По информации телеграм-канала «112», злоумышленниками оказались 43-летний Николай Симдянов и 37-летний Николай Кубарев. О причинах нападения пока не сообщается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.19

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