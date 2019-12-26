Навальный раскрыл причины обысков в ФБК

Стала известны новые подробности относительно обысков в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как сообщил сам политик, силовики пришли из-за фильма «Он вам не Димон», посвященного главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Информация о задержании самого оппозиционера не подтвердилась – его отпустили уже на улице.

«Он вам не Димон» выпустили 2 марта 2017 года, а радость он приносит до сих пор, – отметил Навальный в комментарии в соцсетях. – В офисы @fbk.info и @navalny.live снова пришёл спецназ. Снова выпилили двери. Снова все выносят. Официальная причина: отказ удалить с ютюба «Он вам не Димон». За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело, и в рамках этого дела – обыск».

Политик заявил, что несмотря на такое давление, фильм не будет удален.

Ранее сообщалось, что сам Навальный задержан, однако позднее выяснилось, что его «просто силой выволокли из офиса (зачем-то)». «Коридоры, где находятся офисы ФБК и @navalnylive, блокированы чёрными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир», – уточнил оппозиционер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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