Падающие доходы граждан и отсутствие экономического роста – главные факторы риска для России

Падающие доходы жителей России в условиях отсутствия экономического роста являются главным фактором риска для страны в 2020 году. Такое мнение в комментарии РИА» Новый День» высказал известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

«Отсутствие драйверов развития, отсутствующий экономический рост, отставание в части экономики и доходов граждан – вот главные риски. Все остальное не так важно. В этом смысле не так важно, каким образом, через какие механизмы власть собирается обеспечить пресловутый экономический рост», – сказал Калачев и отметил, что упор на повышении качества и эффективности управления напрямую не виляет ни на рост экономики, ни на доходы населения.

«Для России важно быть государством, которое способно развиваться не только на нефти и газе, а производить высокотехнологичную продукцию и быть конкурентоспособной», – подчеркнул эксперт.

Комментируя перспективы внутреннеполитической ситуации в России, Калачев отметил, что досрочные выборы президента РФ – вполне вероятный сценарий. «Я считаю, что это вполне возможно до 2024 года. Почему бы и нет. Но я бы сказал, что это интуиция», – сказал политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.12.19

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