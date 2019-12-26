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Четверг, 26 декабря 2019, 16:38 мск

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Московские следователи поймали банду киллеров из спецназа ФСБ

Московские следователи задержали троих мужчин по обвинению создании организованной преступной группы (ОПГ), на счету которой ряд убийств. Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитема, один из задержанных дал признательные показания.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление). Следователи полагают, что один из задержанных создал в Москве ОПГ и распределил в ней роли.

По версии СКР, группировка причастна к убийству 28 ноября 2008 года, когда на Донской улице погибли бизнесмен и его водитель. Еще одно убийство произошло 29 мая 2012 года: преступники узнали, что у москвича 1967 года рождения есть крупная сумма денег, и напали на него. В результате мужчина скончался на месте.

На допросе один из задержанных признался в убийствах и рассказал о своих соучастниках. Следователи уже провели более 15 обысков в квартирах у обвиняемых – в Москве и других регионах страны. В результате было изъято боевое огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Сегодня в суде сотрудники СКР ходатайствуют о заключении всех троих обвиняемых под стражу.

По информации источников «Ленты.ру», трое мужчин являются ветеранами подразделений специального назначения ФСБ, они были задержаны в Москве, Подмосковье и Владимирской области. По делу проходят шесть человек, трое имеют статус свидетелей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.19

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