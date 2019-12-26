«Путин будет уходить на пике»: эксперт назвал главные риски 2020 года

В 2020 году главными рисками для России могут оказаться проблемы при строительстве «Северного потока-2», а также реализация мусорной реформы. Такое мнение высказал политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов. В интервью РИА «Новый День» эксперт также сказал, когда президент РФ Владимир Путин будет готов уйти со своего поста.

«Внешние риски 2020 года, в первую очередь, связанны с «Северным потоком-2». Еще неделю назад казалось, что все благополучно, а сейчас мы видим, что начались проблемы. Проект очень важный для России в виду возможности экспортировать энергоресурсы. При этом от него напрямую зависит и внутренняя экономика», – обратил внимание Фетисов.

По его оценке, внутреннюю ситуацию в России может пошатнуть тема экологии. «Если говорить о внутренних рисках. Это, в первую очередь, ситуация с мусорной реформой. Мы видим, что московский мусор будут везти в ряд регионов. Скорее всего, число этих регионов будет расширяться. Можно ожидать протестов», – считает эксперт.

Комментируя вероятность досрочных выборов президента, о чем недавно заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Фетисов отметил, что такой сценарий развития событий возможен, но не в 2020 году.

«Я давно говорю, что, на мой взгляд, Владимир Владимирович будет уходить раньше 2024 года. И связано это с тем, что он уже сам лично чувствует за собой огромное влияние в истории России. Конечно, логично было бы уйти на пике популярности. Сейчас мы видим, что рейтинги не только президента, но и всех институтов власти далеки от максимально благоприятных. Но, я думаю, если экономическая ситуация будет выправляться, соответственно, будут расти рейтинги. Владимир Владимирович будет выбирать максимально удобный момент. Это ни в коем случае не 2020 год. Предпосылок для этого я не вижу. Более вероятно говорить о 21-22 годах», – заключил Фетисов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.12.19

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