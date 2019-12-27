Цена вопроса – 323 млрд рублей: правительство Медведева провалило программу развития Северного Кавказа

Сотни миллиардов рублей, направленные на поддержку Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), не помогли: госпрограммы в регионе провалены, опережающие темпы социально-экономического развития остались только на бумаге. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Счетная палата России раскритиковала работу федеральных министерств и ведомств.

В частности. как заявила на коллегии Счетной палаты аудитор Светлана Орлова, до сих пор фиксируется отставание по индексу промышленного производства, валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения, темпах жилищного строительства, уровню безработицы и темпу роста реальных денежных доходов. Например, ВРП в округе в 2017 году оказался ниже, чем в среднем по России, сразу в два с половиной раза.

При этом, как констатировала Орлова, предоставленные льготы и преференции в СКФО инвестиций региону не добавили – как и новых рабочих мест. Недостатки аудитор назвала системными.

Оказалось, что «специальные разделы» госпрограмм по опережающему развитию приоритетной территории Северного Кавказа, составлены формально. Министерства сверстали их так, что из 183 показателей «спецразделов» 57 не показывают динамику развития, еще в 74 не нашлось среднероссийских цифр, в 22 указаны неполные сведения. Минкавказ не смог скоординировать работу по реализации этих госпрограмм, подчеркнула Орлова.

«Мы понимаем, что этот инструмент работает не многим более года, но уже видно, что комплексного подхода к решению проблем Северного Кавказа он не обеспечивает, – заявила аудитор. – Необходимо провести анализ показателей «спецразделов» госпрограмм на объективность и актуальность». Кроме того, туристическому кластеру региона почему-то не помогли особые экономические зоны.

В Минфине согласились, что придется иначе взглянуть на роль и задачи программ по развитию СКФО. Первый заместитель министра Леонид Горнин согласился, что программы сработали неэффективно.

В Минэкономразвития также согласились с выводами Счетной палаты об отсутствии стратегического видения развития региона и курортов Северного Кавказа. «Отсюда вытекает проблематика, связанная с механизмами достижения показателей, которые в разных ведомствах находятся в разных комбинациях и пропорциях, – отметил замминистра Сергей Галкин. – Они доводятся до субъектов и, как следствие, получается такое лоскутное одеяло из мер поддержки, направленных на территорию».

Между тем, Минкавказ уже разработал новую стратегию развития СКФО. По словам главы министерства Сергея Чеботарева, документ уже направлен в Минэкономразвития.

Отметим, в прошлом году на реализацию госпрограмм на территории СКФО было направлено 323,6 млрд рублей, 77% из них – средства федерального бюджета. Общий объем финансирования в 2018 году превысил сумму 2017 года на 23,3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.19

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