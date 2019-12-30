Российские миллиардеры рекордно разбогатели в 2019 году: больше всех «заработал» Владимир Потанин

Уходящий год был крайне удачным для совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина: по версии издания Bloomberg, его состояние в 2019-ом выросло на $8,5 млрд. Это рекорд среди российских миллиардеров.

Согласно расчетам издания, Потанин теперь владеет $28,2 млрд. На втором месте оказался президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, чье состояние выросло на $6,2 млрд и теперь составляет $22,3 млрд, а на третьем – совладелец «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, который сумел прибавить в 2019 году $5,2 млрд, до $24,6 млрд, передает РБК.

В пятерке рекордно разбогатевших россиян оказался также Геннадий Тимченко, состояние которого выросло за год на $4,3 млрд и теперь составляет $18,2 млрд, а также глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин – он прибавил к своему капиталу $3,5 млрд до $21,3 млрд.

В индекс миллиардеров Bloomberg включает 23 россиян. Как отмечается, в целом их состояние за 2019 год увеличилось на $52,9 млрд, и это стало рекордным показателем за последние четыре года.

Напомним, ранее Росстат сообщал, что 19,3 млн граждан РФ живут ниже уровня бедности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.12.19

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