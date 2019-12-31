В 2020 году Россию ждут обострение внутриэлитной борьбы и неприятные сюрпризы от Белоруссии

В 2020 году в России может обостриться конкуренция внутри «Политбюро 2.0» за кадровое наполнение транзита власти. Как считает известный политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, на внешнем контуре можно тоже ожидать «не всегда приятные» сюрпризы. Такое мнение он высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Внешний риск – резкое снижение предсказуемости и стабильности в странах Запада. Это – предвыборная Америка, Brexit, очень непростые процессы внутри Евросоюза. Плюс, периферия России – я думаю, что мы можем ожидать сюрпризов в таких станах, как Украина, Белоруссия, Молдавия и Казахстан», – сказал Минченко.

Эксперт пояснил, что там могут происходить очень неожиданные события. «Украина – внутренняя дестабилизация, Молдавия – там есть вопросы с устойчивостью нового коалиционного правительства, плюс предстоят выборы президента. Казахстан идет в формате транзита – и пока транзит до конца не завершён. С Белоруссией идут очень непростые переговоры по условиям интеграции, плюс президентские выборы. Я думаю, что Белоруссия может быть источником сюрпризов – не всегда приятных», – прогнозирует Минченко.

Среди внутренних рисков политолог отметил обострение конкуренции внутри «Политбюро 2.0». «Конкуренция за условия и кадровое наполнение транзита. Также среди рисков экспансия федеральных бизнес-групп в регионы и необходимость переформатирования партийного пространства – форматы и новые надстройки будут предметом внутриэлитной борьбы», – считает он.

При этом Минченко выразил сомнения в возможности досрочных выборов президента РФ. «Объективных оснований для досрочных выборов президента я не вижу», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.12.19

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