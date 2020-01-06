Разбойник с пистолетом напал на секс-шоп: унес «изделия для взрослых» на крупную сумму

В Москве злоумышленник ограбил секс-шоп. Преступник ворвался в магазин, пригрозил кассиру и вынес товары для взрослых почти на 50 тысяч рублей, передает Live24.ru.

Как сообщается, инцидент произошел на юго-востоке столицы вечером 5 января. В магазин товаров для взрослых в районе Выхино-Жулебино ворвался мужчина и стал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет. В результате грабитель забрал изделия на 47 850 рублей и скрылся. Какие именно товары для взрослых унес преступник, не уточняется.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Разбой».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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