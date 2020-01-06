«Умрем за Путина». Россияне назвали главные «подарки»-2019 от власти

Главным «подарком» властей россиянам в прошедшем 2019 году читатели РИА «Новый День» считают повышение пенсионного возраста. Именно этот вариант выбрало большинство читателей сайта (17,53%), принявших участие в декабрьском опросе. Кроме того, респонденты по достоинству оценили рост налога на добавленную стоимость, оптимизацию здравоохранения, а также нынешние составы правительства РФ, Государственной думы и Совета Федерации – которых граждане и благодарят за такие новшества, объективно ухудшающие жизнь.

Второе место в рейтинге по негативной реакции россиян занимает введенный в 2019 году запрет на критику власти – этот «подарок» отметили 12,89% опрошенных. Надо сказать, что очередной «закон Клишаса», вводящий наказания за неуважение власти в Интернете, вызвал неоднозначную реакцию в Госдуме. Однако слабый голос отдельных представителей оппозиции был заглушен мощным хором депутатов-единороссов, одобривших новый запрет.

Повышение НДС считают главным «подарком»-2019 почти 14,9% опрошенных. Очевидно, эту оценку сформировал рост цен на товары и услуги, и подхлестнула вызванная ростом налога двукратная индексация тарифов ЖКХ.

На третье место в списке неприятных «подарков» читатели «Нового Дня» определили нынешний состав правительства, Госдумы и Совета Федерации – такого мнения придерживаются 14,11% респондентов.

Четвертую строчку этого рейтинга заняла «мусорная платёжка», которая то и дело ввергала в шок жителей российских регионов. В некоторых субъектах – например, в Омской области – прокуратура заставила регоператоров пересчитать «мусорный тариф», однако населению большинства территорий пришлось, сжав зубы, платить в несколько раз больше за ту же самую услугу.

Рост акцизов на топливо оценили 12,1% опрошенных, еще 9,17% респондентов в качестве главного «подарка» от властей указали оптимизацию здравоохранения, из-за которой в их районах закрыли поликлиники и больницы.

Правда, 3,79% принявших участие в опросе РИА «Новый День» уверены, что критика неуместна: власти работают на благо россиян, и все негативные решения в перспективе должны привести к улучшению жизни в стране. Еще 2,74% читателей агентства заявили, что ушли во внутреннюю эмиграцию, и не примеряют к себе неприятные последствия новых законов и реформ российских властей.

Некоторые респонденты указали в опросе собственный вариант главного «подарка» от властей, полученного россиянами в 2019 году. Это, в частности, «снижение реальных доходов населения, бедность», «налоги с безработных», «выплата пенсий эмигрантам» и «все, что ухудшает жизнеспособность граждан». «Побыстрей бы война. Умрем за Путина», – подвел итоги прошедшего 2019 года один из читателей «Нового Дня».

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 8 по 31 декабря. В голосовании, которое предполагало возможность выбора нескольких вариантов, приняли участие 2 348 респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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