Убийство в Подмосковье: Роскосмос открестился от погибшего мужчины

Застреленный в Подмосковье 36-летний Сергей Хайкин не является сотрудником Роскосмоса. В госкорпорации ответили на публикации СМИ о том, что убитый в Щелковском районе мужчина возглавлял один из ее отделов.

«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С.А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», – цитирует «Интерфакс» заявление госкомпании.

Убийство произошло в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский. Как сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета, тела двух братьев с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире 5 января. У 36-летнего мужчины, которого ряд информагентств со ссылкой на собственные источники в силовых структурах назвал главой отдела Роскосмоса, эксперты обнаружили огнестрельную рану груди. 31-летний мужчина был убит выстрелом в голову. По одной из версий, между братьями вспыхнула ссора, которая закончилась гибелью обоих.

Сотрудники СКР изъяли с места преступления ружье, патроны, и другие вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Выясняются все обстоятельства случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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