Крупный пожар в Подмосковье: погибли шесть человек

Сегодня утром в Подмосковье произошел крупный пожар, в результате которого погибли шесть человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ЧП произошло в строении, расположенном в деревне Нестерово городского округа Раменское.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 5:07. Уже в 05:30 возгорание было локализовано, но его площадь составила 240 квадратных метров. В 06:05 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

По информации «Интерфакса», пожар произошел в бытовках тепличного комплекса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.20

В Подмосковье задержан постпред свердловского губернатора по подозрению в браконьерстве. / «Шаги по недопущению эскалации»: Шойгу провел переговоры с главой Генштаба Ирана. / Путин пригласил на выходные канцлера Германии: о чем пойдет речь на переговорах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»