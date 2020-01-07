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Вторник, 7 января 2020, 12:01 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: погибли шесть человек

Сегодня утром в Подмосковье произошел крупный пожар, в результате которого погибли шесть человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ЧП произошло в строении, расположенном в деревне Нестерово городского округа Раменское.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 5:07. Уже в 05:30 возгорание было локализовано, но его площадь составила 240 квадратных метров. В 06:05 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

По информации «Интерфакса», пожар произошел в бытовках тепличного комплекса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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