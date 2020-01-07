Подарки «холопам»: Жириновский спровоцировал новый скандал

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался в центре очередного скандала после посещения Красной площади, где накануне политик допустил неоднозначные заявления, раздавая россиянам деньги, елочные игрушки и чебуреки. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», – сказал Жириновский, отстегивая окружающим тысячные купюры.

Жириновский раздает подарки «холопам»

Заявления лидера ЛДПР вызвали бурное обсуждение не только в социальных сетях, пользователи которых жестко раскритиковали не только политика, но и тех, кто брал его подарки. Комиссия Государственной думы по этике также заинтересовалась словами Жириновского. Как сообщил РИА «Новости» ее руководитель Отари Аршба, комиссия рассмотрит этот скандал после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.20

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