«Нездоровая ситуация»: 2020 год для России будет тяжелым

Новый 2020 год для России окажется тяжелым на фоне внутреннего экономического и политического кризиса, а также усиливающегося давления со стороны коллективного Запада и Китая, считает политолог, руководитель ИА «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. В интервью РИА «Новый День» эксперт высказал свое видение, почему в стране сложилась нездоровая ситуация, чем опасен «чиновничьий суржик» и возможно ли обострение отношений между регионами и федеральным центром.

В условиях кризиса: лозунгами ситуацию не исправить

По оценке политолога, в наступившем году в России возможно нарастание межэлитных конфликтов – причем особенно ярко эта тенденция будет проявляться в регионах. «Внимание сейчас переключено на регионы. Губернаторам роздано много поручений, нацпроекты… Усиление субъектности субъектов приводит к тому, что разогревается внутриполитическая ситуация», – считает Старовойтов.

Эксперт пояснил, что «первый шок» местных элит, которые первое время не знали, как работать с кремлевскими технократами, прошел – сейчас в регионах поняли, что, оказывая давление на губернатора, можно повлиять на федеральный центр. «Региональные элиты начали с удовольствием играть в политические конфликты. Они осмотрелись, поняли, что их лишают кормовой базы, потому что новые губернаторы начали активно заниматься переделом, в том числе, в своих интересах. Я не исключаю, что в следующем году мы столкнемся не с одним Шиесом, а с несколькими», – отметил он.

В этой связи Старовойтов обратил внимание, что экологические протесты в последнее время приобрели особую актуальность. «Они обрели свою форму. По экологической повестке есть уже наработанные сценарии», – сказал эксперт.

Как считает политолог, кроме политических рисков, Россия может столкнуться и с экономическими трудностями. «Мы видим, что уровень материального обеспечения падает. Население становится беднее – это признают и провластные, и оппозиционные экономисты. Это данность. Российская экономика постепенно начинает деградировать», – констатировал Старовойтов.

По его мнению, еще одним риском наступившего года могут стать техногенные катастрофы. «Инфраструктура не обновляется. Если не обновлять электросети, канализационные системы – они приходят в негодность. Сколько можно паразитировать на советском наследии? Ракеты перестали взлетать, нет технологий, нет кадров – талантливые ученые получают образование и ровными колоннами уезжают на Запад. Мы можем их хорошо научить, но работу дать не можем – занимаемся производством научных кадров для Запада… Лозунгами эту ситуацию не исправишь», – подчеркнул Старовойтов.

Главный вопрос – «насколько будет плохо»

В то же время эксперт отметил, что значительная часть проблем с устаревшей инфраструктурой связана, в том числе, с санкционным давлением. «Мы не можем купить оборудование, потому что находимся под санкциями. Есть ряд специфических производств, на которых завязаны многие российские отрасли. Например, нефтяное производство – есть пара-тройка заводов в мире, которые поставляют реагенты – откажи они в поставках, у нас много что будет «заморожено». Пока они нас «душат», но умереть не дают», – сказал он.

«Санкции очень серьезно влияют. Они отрезают у России возможности диверсифицировать свою торговлю, а это основной источник наших доходов. Запад это понимает. Посмотрите также, что делает международная правовая система – я имею в виду 5-миллиардную контрибуцию, которую Газпром сейчас платит Украине. Усиление санкционного давления опасно не только в виде ограничения наших возможностей, как мы это увидели с «Северных потоком -2», но и с нефтью, цена на которую регулируется Западом через контроль над Саудовскими странами. Опять же оказывается дозированное воздействие, потому что их главная задача – добиться политических изменений. Есть возможность перекрыть газ. Но, представьте, Украина отказывается от транзита газа, «Северный поток – 2» не построен, мы оказываемся без экспорта, но это влияет на энергетическую безопасность Европы. Поэтому включить в полной мере эти рычаги не могут – воздействие дозированное и точечное», – обратил внимание политолог.

По его оценке, еще одним риском в 2020 году может оказаться давление США на представителей российской элиты. «Уже сейчас Госдеп принял ряд резолюций на эту тему – не только экономических. Представителям российской элиты объявили, что компромат на них есть, и он будет выброшен в мировые и российские СМИ. Я думаю, все они понимают, насколько они уязвимы с точки зрения репутации – большинство российских политиков, бизнесменов имеют западное гражданство, у них там деньги, дети, недвижимость. Российская элита не хочет быть только российской – они уязвимы для такого рода давления», – уверен Старовойтов.

Как считает эксперт, президентские выборы в США тоже повлияют на ситуацию в России. «Как мы понимаем, Россия будет в повестке, и заявления будут звучать жесткие. Вопрос – какую позицию будет занимать Трамп. Ничего хорошего не будет, вопрос – насколько будет плохо», – подчеркнул он.

Кроме этого, по мнению политолога, риском 2020 года также может стать активное внимание Китая к российским ресурсам. «Китай целыми регионами выпиливает российский лес. Ему интересны многие направления, китайские инвесторы начинают вмешиваться в политические процессы в части влияния на глав регионов. Этот фактор будет нарастать. Тем более, испытывая проблемы с Западом, мы ищем новых союзников», – отметил Старовойтов.

Вместе с тем, как считает эксперт, в 2020 году наверняка будет усиливаться стимулированная Западом исламская угроза, в том числе, через Таджикистан и Афганистан. «Это может привести к определенной дестабилизации в южных регионах России», – прогнозирует он.

Тотальное недовольство и политика «забалтывания»

В этой ситуации, как полагает политолог, негативным фактором является нынешняя политика Кремля, цель которой скрыть от общественности реальную ситуацию, например, с теми же экстремистами. «Нам же не все объявляют. Кто был стрелок на Лубянке? Кто собирался провести теракт в Питере? Это радикалы или террористы? Какой масти? От нас власти пытаются это скрывать. Предотвратили – молодцы, но хотелось бы понять, кто настолько не доволен Россией, что готов убивать ее граждан и нападать на Лубянку?» – отметил Старовойтов.

«Проблема даже не в утаивании. Они пытаются заболтать проблему, утаивают посредством маскировки. Из потока болтовни понять смысл совершенно невозможно. С нами говорят на чиновничьем суржике – наша власть достигла в этом большого мастерства», – подчеркнул он.

Вместе с тем, по оценке Старовойтова, в России уже сформировался не только запрос на справедливость, но и правду – объяснение того, что происходит. «Люди считают, что власть им врет – говорит много, но не о том. У людей возникают разного рода неврозы – они чувствуют себя неуверенно. Этот «образ будущего», который мы все ищем – это, в том числе, и запрос на снятие этого невроза – страха перед завтрашним днем. Мы не знаем, зачем нам рожать детей, какое давать им образование, что будет на рынке труда завтра. Это создает очаги напряженности в обществе и опять же выливается в повышение уровня протестности», – констатировал эксперт.

В результате в России сформировалась нездоровая ситуация. «Все не удовлетворены. Нет такой категории, которая бы была удовлетворена своим положением дел и спокойно смотрела в будущее. Это касается и высокопоставленных российских чиновников, и олигархов. Ситуация, конечно, нездоровая. 2020 год только усилит все эти проблемы», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Вяткина

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