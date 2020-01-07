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Вторник, 7 января 2020, 18:13 мск

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Пожар в Подмосковье убил восемь человек: возбуждено уголовное дело

Место ЧП. Фото ГСУ СК России по Московской области

После крупного пожара в Подмосковье, жертвами которого, по уточненным данным, стали восемь человек и еще один пострадал, возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что расследование ЧП, которое произошло на территории частного тепличного комплекса в деревне Малышево городского округа Раменское, ведется в рамках ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, причиной пожара явилось неисправность электропроводки.

В настоящее производен осмотр с участием следователей-криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Приняты меры к установлению личности погибших. Устанавливается собственник территории.

Как ранее сообщила пресс-служба МЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 5:07. Уже в 05:30 возгорание было локализовано, но его площадь составила 240 квадратных метров. В 06:05 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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