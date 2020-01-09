В Москве «заминировали» «Украину»

В Москве продолжается волна массовых «минирований» зданий и объектов с массовым пребыванием людей. По данным источника в правоохранительных органах, накануне поступили сообщения о бомбах почти в ста школах города и гостинице «Украина».

Эвакуация в образовательных учреждениях не проводилась, так как школьники еще не вышли с каникул. В гостинице «Украина» эвакуация также не проводилась, но о причинах не сообщается, передает «Интерфакс».

Как уточняет РБК, сегодня также поступали сообщения о «минировании», среди объектов «террористической атаки» стал Басманны суд.

Напомним, новая волна «минирований» началась в Москве и Петербурге прошлой осенью. Судя по данным источников СМИ, с 28 ноября поступили угрозы взрыва более 2500 учреждений, для их проверки пришлось эвакуировать больше 270 000 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.20

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