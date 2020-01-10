Следственный комитет раскрыл подробности жуткого дела о московском роддоме

В громком уголовном деле московского роддома №27, где дети погибали или получали серьезные травмы во время родов, могут появиться новые потерпевшие. В Следственном комитете заявили, что после начала расследования медики пытались подделать истории ведения беременности и родов.

Пока в деле значатся четыре случая родов, которые закончились либо смертью ребенка, либо его инвалидностью. При этом, как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, обращения с жалобами поступили в следственные подразделения Москвы и Подмосковья. Женщины утверждают, что в роддоме отказываются делать кесарево сечение даже при медицинских показаниях, а ребенка при родах просто выдавливают силой. В нескольких случаях это закончилось трагически для малышей и их родительниц.

Примечательно, что ранее роддом №27 считался одним из лучших в Москве – в учреждении только 13% родов заканчивались кесаревом сечением, а в среднем по Москве таким образом рождалось 30% детей.

В видеосюжете на канале СК РФ на популярном видеохостинге потерпевшая Татьяна Бенграф рассказала, что тщательно выбирала роддом – а остановив выбор на этом учреждении, заключила с ним контракт на 160 тысяч рублей. «Мы с врачом заранее обговорили, что мы ребенком не рискуем, и в любой ситуации идем в кесарево», – говорит она, поясняя, что по данным УЗИ ребенок был очень крупным, и естественные роды могли травмировать малыша. Однако во время родов женщине отказались делать кесарево, а ребенка просто выдавили. «Это запрещенный метод, его нельзя использовать», – подчеркивает в видеоролике на канале СКР акушер-гинеколог Дмитрий Хмара.

В итоге родившаяся больше года назад Оливия не может жить без паллиативной помощи. Ее мама уверена, что в этом виноваты сотрудники роддома.

В Следственном комитете отмечают, что в уголовном деле есть эпизоды, которые завершились смертью ребенка. «Уже после возбуждения уголовного дела врачи 27-го роддома задним числом пытались внести изменения в истории беременности и родов», – говорится в сюжете на канале СКР.

Фигурантом уголовного дела о халатности и оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности стала заведующая роддомом №27 Марина Сармосян. В середине декабря Пресненский суд столицы изменил ей меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест сроком до 6 февраля.

Стоит отметить, что за Сармосян вступился глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, который заявил, что увольнение врача по статье «Халатность» – это вопиющий случай. «Мы не боги, во всем мире дети умирают в родильных домах, имеют осложнения», – цитирует Рошаля портал Vademec.ru. В то же время на популярном ресурсе Change.org опубликованы две петиции с требованием освободить из СИЗО экс-заведующую роддомом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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