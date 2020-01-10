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Пятница, 10 января 2020, 14:48 мск

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В Москве мужчина надругался над двумя подростками

В Москве возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над двумя подростками. Инцидент произошел на северо-востоке столицы.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Москве Юлия Иванова, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемый задержан. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы, ЧП в Москве,