В избиении сына Жванецкого заподозрены студенты МГИМО из Казахстана

В Москве студенты, подозреваемые в избиении сына сатирика Михаила Жванецкого, вызваны в вуз для дачи объяснений. Сам инцидент произошел рано утром 8 января около одного из караоке-баров на западе столицы. Четверо мужчин напали на Жванецкого-младшего и его друга после того, как они вступились за девушку.

Как сообщает РИА «Новости», речь предположительно идет о студентах МГИМО. «Пока что студенты просто вызваны в администрацию университета для того, чтобы дать объяснения», – сообщила агентству пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова. По данным телегам-канала Baza, двое студентов МГИМО были задержаны правоохранительными органами 9 января, оба – приезжие из Казахстана. Асылбека Х. задержали по 91 статье УПК РФ, Алишера К. оставили в статусе свидетеля и отпустили.

О конфликте около ресторана «Цыцыла» сообщила сестра друга Жванецкого-младшего, Филиппа Гинзбурга, которая и вызвала полицию на место происшествия после звонка брата. Аудиозапись рассказа девушки опубликовал «Московский комсомолец». По ее словам, молодые люди отдыхали компанией в 5-6 человек, с ними была спутница Дмитрия Жванецкого, к которой стали проявлять знаки внимания представители другой компании. Конфликт произошел на улице, когда ресторан уже закрывался: Жванецкий и его друг посадили свою спутницу в такси, после чего на них набросились четверо молодых людей.

«Как мне рассказывал брат, их было четверо. Двое из них встали в стороне и начали целоваться. Два парня. И третий подходит к моему брату, и говорит: «Ты чего смотришь на них, ты хочешь сказать, что они [нетрадиционной сексуальной ориентации]? Ты сейчас так сказал?» – рассказывает сестра Гинзбурга. – И тогда они начали бить. Диме меньше досталось, а моему брату на земле отбивали голову. Моего брата, лежащего на земле, избивали ногами по голове четверо человек одновременно». После этого напавшие отняли у избитых две или три тысячи рублей и часы «Тиссот».

По словам девушки, у Филиппа Гинзбурга сломан нос, выбит зуб, на голове многочисленные гематомы. Дмитрию Жванецкому медики наложили швы на открытую рану на губе. «У него челюсть очень болела», – сообщила сестра Гинзбурга.

Видеозапись произошедшего, снятая камерой наблюдения ресторана, также появилась в сети. В ролике, опубликованном РЕН-ТВ, видно, что на земле у входа в ресторан лежит человек, слева от него стоят трое мужчин. Один из них каждые несколько секунд с размаху пинает лежащего. Еще один человек стоит справа, его практически не видно в кадре. В конце ролика мужчина, который пинал лежащего человека, подбегает, и с размаху бьет стоящего. Тот падает, и мужчина убегает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.20

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