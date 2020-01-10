В Подмосковье мужчина надругался над 6-летней девочкой

В Подмосковье 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии над 6-летней. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено в период с 7 по 8 января в Долгопрудном. Обвиняемый совершил в отношении 6-летней сестры своей жены насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственный действия сексуального характера»).

В настоящий момент проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшая и ее родители, свидетели. Назначено проведение судебной экспертизы.

Следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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