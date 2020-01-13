Без социальных лифтов и новых возможностей для каждого: Счетная палата констатировала провал образовательных проектов

В России фактически не работают федеральные проекты «Новые возможности для каждого», «Современная школа» и «Социальные лифты». Счетная палата при анализе нацпроекта «Образование» выяснила, что на эти направления было выделено финансирование – однако потратить средства чиновники не смогли. В частности, по данным на 1 ноября 2019 года, на «Новые возможности для каждого» не было использовано ни копейки.

Анализируя реализацию нацпроекта «Образование», аудиторы констатировали, что в российских школах до сих пор не хватает педагогов – уже в 2018-2019 учебном году в средних образовательных учреждениях число вакансий составляло 20,9 тысячи единиц, в том числе учителей – 10,4 тысячи. Самый серьезный дефицит отмечался в отношении учителей-дефектологов – 561 ставка, или 8,1 % от числа ставок по штату, учителей-логопедов – 1090 ставок, или 5,6 %.

При этом, согласно выводам Счетной палаты, качество образования оставляет желать лучшего. Аудиторы отмечают серьезный разрыв в уровне грамотности российских выпускников. Так, в 2018 году 2,9% городских выпускников 9 и 11 классов не получили аттестат об основном или среднем общем образовании, а в сельских районах этот показатель составил 6,6% выпускников. При этом ученики начальной школы оказались более грамотными, чем выпускники: школьники 4 класса по читательской грамотности заняли 1 место, а по читательской грамотности среди 15-летних – только 26 место по данным исследования PISA (Programme for International Student Assessment, международное сопоставительное исследование качества образования).

Учащиеся, которые демонстрируют низкие результаты, по мнению НИУ ВШЭ, с большой вероятностью не смогут полноценно встроиться в экономику, что приведет к потерям в размере около 10-12% ВВП, говорится в отчете.

При этом, как отмечают в Счетной палате, в среднем по России затраты работодателей на обучение сотрудников в 10 раз меньше, чем в Европе. «В образовательных программах в нашей стране участвуют 15% работоспособного населения и 1% пенсионеров. В развитых странах эти данные составляют 40 и 5 процентов соответственно», – подчеркивается в документе.

К работе чиновников по самому нацпроекту у аудиторов возникли серьезные претензии. К примеру, разработанная для него методическая база оказалась нецелостной, ее процессы не согласованы. Части методических рекомендаций, предусмотренных постановлением правительства, до сих пор нет – а часть составлена на несоответствующем уровне.

«В рамках федерального проекта «Современная школа» не поставлена задача по сокращению неравенства в качестве образовательных результатов между школами и группами учащихся и по преодолению образовательной неуспешности, – говорится в отчете Счетной палаты. – Отсутствуют мероприятия, направленные на формирование предпринимательских навыков (предприимчивости), на преодоление кадрового дефицита в образовательных организациях».

В федеральном проекте «Цифровая среда» нет планов по обеспечению школ скоростным Интернетом и введению современных программ на его основе. Кроме того, разработчики нацпроекта забыли о повышении престижа профессионального образования, а модель строительства школ в рамках частно-государственного партнерства должна быть утверждена только к 1 января 2022 года – это значит, что строить такие школы начнут не ранее, чем через два года.

«В рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» не предусмотрены мероприятия, направленные на создание системы мотивации граждан для включения в систему непрерывного образования, что может привести к формальному повышению квалификации одних и тех же лиц», – говорится в отчете.

При этом аудиторы выяснили, что в нацпроекте оказались фальшивые базовые значения некоторых показателей, а методики расчета целей требуют доработки.

Серьезная часть претензий касается финансирования системы образования. Так, с 2019 по 2021 годы расходы всех бюджетов РФ на эти цели составят только 3,6 % ВВП в год. Это столько же, сколько было в 2015-2017 годах, но «недостаточно для обеспечения конкуренции со странами – лидерами в области образовательных технологий», уверены аудиторы.

Между тем, не во всех регионах способны потратить даже выделенные деньги. Так, по данным на 1 ноября 2019 года, вообще ни копейки не использовали 6 из 41 регионов, получивших субсидию на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Два из 26 регионов не смогли потратить уже выделенные деньги на создание детских технопарков «Кванториум», два из 50 регионов – на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, три из 43 регионов – на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, два из 12 регионов – на создание ключевых центров развития детей, а также шесть из 18 регионов – на создание новых мест в сельских школах. Еще одна проблема связана с растущими расходами региональных и муниципальных бюджетов на уже созданную новую инфраструктуру.

В результате Счетная палата предложила правительству РФ подумать, как скорректировать методики расчета показателей и пересмотреть базовые значения нацпроекта «Образование», включить в федеральные проекты мероприятия по внедрению в школы Интернета и ускорить разработку документации для привлечения частных инвестиций в строительство школ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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