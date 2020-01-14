Назначена дата суда по иску органов опеки к родителям девочки, которая пять лет живет в больнице

Иск органов опеки к родителям, чья дочь пять лет жила в клинике «Мать и дитя», Пресненский суд Москвы рассмотрит 28 января. При этом мать ребенка настаивает на открытом режиме заседания, чиновники же занимают противоположную позицию.

Органы опеки, настаивающие на ограничении прав родителей девочки, просят провести его в закрытом режиме. «Основной аргумент чиновников опеки в том, что договор между родителями и клиникой расторгнут, однако он действует», – пояснила агентству ТАСС адвокат матери ребенка Ольга Лукманова.

При этом, по ее словам, защита настаивает на открытом заседании. Агентство отмечает, что ранее к родителям уже подавались иски об ограничении их прав, однако все они были отклонены.

Девочка, рожденная в 2014 году в клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве, прожила там пять лет. В медцентре подчеркивают, что ее здоровью ничто не угрожает. Ранее телеканал «360» сообщал, что родители Татьяна Максимова и Юрий Зинкин оставили ребенка в медучреждении, поскольку считают дочь неизлечимо больной, хотя врачи с этим не согласны. Отец все это время оплачивал огромные счета из клиники. Девочка никогда не играла со сверстниками и не выходила с территории больницы, мать ее практически не навещала. Около года назад в клинику приходили следователи и возбуждали уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, однако через несколько дней дело было закрыто, а ребенок остался в медучреждении.

В публичную плоскость историю передали волонтеры, обеспокоенные судьбой девочки. Ситуация получила большой общественный резонанс, в итоге в ноябре в силу вступило решение суда, обязавшее родителей забрать ребенка из больницы. Однако девочка по-прежнему остается там.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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